Зверское нападение: неизвестные проникли в дом футболиста Валенсии и избили его девушку

25 мая, 22:29
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Джастин Клюйверт с возлюбленной (Фото:instagram.com/justinkluivert)

Джастин Клюйверт с возлюбленной (Фото:instagram.com/justinkluivert)

Девушка Джастина Клюйверта стала жертвой ограбления, в результате которого были украдены драгоценности на сумму около 200 тысяч евро.

Как сообщает Marca, грабители проникли в дом нападающего Валенсии Джастина Клюйверта.

По информации источника, инцидент произошел в среду вечером в пригороде Валенсии. Злоумышленники, которые скрывали свои лица, напали на девушку нидерландца, когда она выгуливала собаку.

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Неизвестные избили ее и потребовали, чтобы она сказала им, где находятся ценные вещи. В результате нападения женщина получали легкие травмы, а грабители вынесли из дома часы, ювелирные изделия и одежду на сумму около 200 тысяч евро.

instagram.com/justinkluivert
Фото: instagram.com/justinkluivert

Стоит отметить, что нападавшие воспользовались отсутствием Джастина, который отправился с командой на гостевой матч 36 тура Ла Лиги с Мальоркой.

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Напомним, что 24-летний вингер выступает за испанский клуб на правах аренды из Ромы. В текущем сезоне он провел за Валенсию 26 матчей, в которых забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии арестовали бывшего игрока Барселоны за непонятную выходку.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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