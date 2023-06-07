Дом родителей игрока сборной Украины пострадал в результате подрыва Каховской ГЭС — фото

7 июня, 19:52
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Александр Караваев (Фото:ФК Динамо)

Александр Караваев (Фото:ФК Динамо)

Родители футболиста сборной Украины и Динамо Киев Александра Караваева находятся в Херсоне с начала полномасштабной войны.

В ночь на с понедельника на вторник российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего ближайшие села и районы были затоплены.

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Журналист Николай Васильков сообщил, что от взрыва дамбы пострадали родители украинского футболиста. Вода добралась до дома, где проживает семья.

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«На фото вид из окна отца футболиста Саши Караваева в Херсоне, наши не могут подъехать никак, дома затоплены по второй этаж», — написал журналист в Faсebook.

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Напомним, родители Караваева с начала полномасштабной войны находились в оккупированном Херсоне, а после освобождения отказывались покидать город.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины жестко отреагировал на затопление стадиона в Новой Каховке.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Караваев

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