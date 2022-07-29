Экс-футболист Динамо ограбили на 600 тысяч евро 29 июля, 15:03 Вида выступал за киевское Динамо в течение 2013−2017 годов (Фото:AMA/Sam Bagnall)

Бывший футболист киевского Динамо Домагой Вида стал жертвой грабителей.

Воры проникли в дом хорватского защитника в Загребе и вынесли ювелирные изделия и ценные вещи на 600 тысяч евро, сообщает Jutarnji list.

Из-за этого пришлось отложить переход Виды из турецкого Бешикташа в греческий АЭК, поскольку из-за ограбления футболист остался в Хорватии.

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Сообщается, что грабители действовали профессионально, поскольку им удалось незаметно проникнуть в дом, несмотря на наличие камер слежения и сигнализации.

Вероятно, воры попали в дом со стороны леса, который находится за задним двором дома.

Дом Домагоя Виды / Фото: Ronald Gorsic/Cropix

Дом Домагоя Виды / Фото: Ronald Gorsic/Cropix

Ранее сообщалось, что воры ограбили дом звезды Реала Карима Бензема, пока он играл в матче чемпионата Испании.

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