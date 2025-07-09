Трамп посетит финал клубного чемпионата мира по футболу

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении посетить финальный матч клубного чемпионата мира по футболу, который состоится в это воскресенье, 13 июля, на MetLife Stadium в Ист-Разерфорде, штат Нью-Джерси.

Об этом сообщает ESPN.

«Я пойду на игру», — заявил Трамп журналистам во время заседания Кабмина.

Тем временем президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об открытии офиса в Трамп-тауэре в Нью-Йорке, где будет выставлен трофей турнира.

Инфантино также поблагодарил Белый дом и лично Трампа за «огромную поддержку» как клубного ЧМ, так и предстоящего Мундиаля.

Чемпионат мира-2026 состоится следующим летом в США, Мексике и Канаде. На турнире впервые сыграют 48 сборных.

Трамп активно участвует в спортивных событиях в течение своей второй каденции: в феврале он стал первым действующим президентом США, посетившим Супербоул, а в мае объявил, что драфт Национальной футбольной лиги (НФЛ) 2027 года состоится в Вашингтоне.

Накануне первым финалистом клубного ЧМ стал Челси. Вторую путевку разыграют ПСЖ и Реал. Матч состоится сегодня в 22:00.