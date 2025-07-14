Трамп спрятал в карман золотую медаль на церемонии награждения футбольного ЧМ-2025 — видео

14 июля, 02:00
Момент, когда Инфантино дарит медаль Трампу (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

В США завершился клубный чемпионат мира по футболу. Победителем стал лондонский Челси, который в финале обыграл парижский ПСЖ — 3:0.

На игре присутствовал президент США Дональд Трамп. Он даже участвовал в церемонии награждения команд. Там и произошел довольно курьезный эпизод. На видео попал момент, когда Трамп прячет в карман пиджака золотую чемпионскую медаль.

https://www.youtube.com/embed/U46zmfMHnhg?si=mhQVNNFJgpFBic8C

Но он ее не украл, как это случилось после финала Лиги Европы. Награду подарил Трампу президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Ранее мы писали, что после матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси.

Смотрите видеообзор финального поединка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года Челси — Пари Сен-Жермен.

