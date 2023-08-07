Тренер Жироны оценил дебют Довбика: Вышел на поле, не зная языка и не зная, что он должен делать 7 августа, 10:04 Артем Довбик подписал с Жироной пятилетний контракт (Фото:ФК Жирона)

Главный тренер испанской Жироны Мичел прокомментировал дебют украинского новичка команды Артема Довбика в товарищеском матче против римского Лацио (2:1).

По словам Мичела, Довбику еще нужно время для адаптации в новой команде и клуб возлагает на него большие надежды, сообщает Mundo Deportivo.



«Он замечательный игрок. Он практически даже не тренировался и вышел на поле, не зная языка и не зная, что ему делать.

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Это игрок с очень хорошими физическими возможностями, с голевым чутьем и такими необходимыми характеристиками.

Мы подписали нападающего с большими ожиданиями, но мы не должны давить на него. Я очень доволен им", — сказал Мичел.

Накануне Жирона объявила о контракте с Довбиком, который рассчитан на пять лет.

В тот же день украинец провел первую тренировку, на которой футболисты Жироны устроили ему теплый прием, а вечером игрок дебютировал за клуб, выйдя на замену на 73-й минуте в товарищеском матче с Лацио.