Украинская Премьер-лига назвала лучшего футболиста сезона
Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)
Форвард Днепра-1 Артем Довбик признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги в сезоне-2022/23.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В опросе представителей клубов УПЛ Довбик набрал 28 баллов. Форвард попал в 12 анкет из 15 возможных (Днепр-1 голосовать не мог), в шести случаях его поставили на первое место.
Второе место занял другой представитель Днепра-1 Александр Пихаленок. Тройку лидеров замкнул полузащитник Шахтера Георгий Судаков.
На четвертой позиции оказался Михаил Мудрик, который перед переходом в Челси первую часть сезона провел в Шахтере.
Виталий Буяльский из Динамо и Назарий Русин из Зари разделили пятую строчку.
Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется испанская Жирона. Также была информация об интересе к форварду со стороны римского Лацио.