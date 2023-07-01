Украинская Премьер-лига назвала лучшего футболиста сезона

1 июля, 16:24
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Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Форвард Днепра-1 Артем Довбик признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги в сезоне-2022/23.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В опросе представителей клубов УПЛ Довбик набрал 28 баллов. Форвард попал в 12 анкет из 15 возможных (Днепр-1 голосовать не мог), в шести случаях его поставили на первое место.

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Второе место занял другой представитель Днепра-1 Александр Пихаленок. Тройку лидеров замкнул полузащитник Шахтера Георгий Судаков.

На четвертой позиции оказался Михаил Мудрик, который перед переходом в Челси первую часть сезона провел в Шахтере.

Виталий Буяльский из Динамо и Назарий Русин из Зари разделили пятую строчку.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется испанская Жирона. Также была информация об интересе к форварду со стороны римского Лацио.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины СК Днепр-1 Артем Довбик

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