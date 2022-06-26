Турецкий топ-клуб хочет подписать звезду сборной Украины перед матчами с Динамо в квалификации Лиги чемпионов — СМИ 26 июня, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Артем Довбик может продолжить карьеру в Турции (Фото:Reuters/Lee Smith)

Соперник киевского Динамо во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов стамбульский Фенербахче намерен приобрести нападающего сборной Украины и Днепра-1 Артема Довбика, сообщает Aksam.

По информации источника, с приходом нового тренера Жорже Жезуша в клубе намерены усилить атакующую линию.

В Фенербахче считают, что именно Довбик подходит на эту позицию, а сам футболист якобы не против покинуть Днепр-1.

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Вероятно, что Довбик присоединится к стамбульскому клубу на тренировочных сборах клуба в Австрии, который планируется на 1−7 июля.

Фенербахче намерен успеть подписать 25-летнего украинского нападающего к матчам против киевского Динамо во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, которые состоятся 20 и 27 июля.

Ранее агент Довбика заявил о возможном переходе игрока в итальянский Торино, а футболист вместе со своей женой уже побывал в Турине и ознакомился с инфраструктурой клуба.

Также сообщалось, что Довбик может продолжить карьеру в Ноттингем Форест, который в этом сезоне вышел в английскую Премьер-лигу.





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