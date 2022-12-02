Итальянский клуб возобновил интерес к форварду сборной Украины — СМИ 2 декабря, 16:55 Довбик может покинуть Днепр-1 уже зимой (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик может перейти в итальянскую Салернитану, уже интересовавшуюся игроком летом, сообщает TuttoSalernitana.

По информации издания, Салернитана может подписать Довбика во время зимнего трансферного окна.

Впрочем, отмечается, что полноценному трансферу может помешать высокая цена Довбика, а Днепр-1 вряд ли захочет отпустить форварда в аренду.

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По оценкам портала Transfermarkt, Довбик стоит 6 млн евро. Его контракт с Днепром--1 рассчитан до конца 2023 года.

Ранее Довбик заявлял о желании покинуть Днепр-1 ради перехода в команду из топ-лиги Европы.