Форвард сборной Украины назван лучшим игроком недели в Лиге конференций 16 сентября, 16:58 Довбик стал первым по итогам голосования болельщиков (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик назван лучшим игроком недели в Лиге конференций.



Накануне 25-летний нападающий помог своей команде обыграть в гостях кипрский Аполлон со счетом 3:1.

Артем принял участие во всех трех голах Днепра-1 — он сделал дубль и отдал результативную передачу.

Видео дня

По итогам голосования болельщиков Довбик опередил Сердара Гюрлера из Истанбула Башахшехир (2-ое место), Деяна Любичича из Кельна (3-ье) и Банду из Юргордена (4-ое).

Интересно, что только украинец набрал три очка по системе «гол+пас» во втором туре группового раунда турнира. У его конкурентов — по два балла.

Накануне киевское Динамо сенсационно проиграло дома АЕКу из Ларнаки в матче Лиги Европы.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.