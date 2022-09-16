Форвард сборной Украины назван лучшим игроком недели в Лиге конференций
Довбик стал первым по итогам голосования болельщиков (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик назван лучшим игроком недели в Лиге конференций.
Накануне 25-летний нападающий помог своей команде обыграть в гостях кипрский Аполлон со счетом 3:1.
Артем принял участие во всех трех голах Днепра-1 — он сделал дубль и отдал результативную передачу.
По итогам голосования болельщиков Довбик опередил Сердара Гюрлера из Истанбула Башахшехир (2-ое место), Деяна Любичича из Кельна (3-ье) и Банду из Юргордена (4-ое).
Интересно, что только украинец набрал три очка по системе «гол+пас» во втором туре группового раунда турнира. У его конкурентов — по два балла.
Накануне киевское Динамо сенсационно проиграло дома АЕКу из Ларнаки в матче Лиги Европы.
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