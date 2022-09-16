Футболист сборной Украины претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Только Довбик набрал три очка по системе «гол+пас» (Фото:REUTERS/Andy Buchanan)
Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик оказался в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
Накануне 25-летний нападающий помог своей команде обыграть в гостях кипрский Аполлон со счетом 3:1.
Артем принял участие во всех трех голах Днепра-1 — он сделал дубль и отдал результативную передачу.
Конкурентами Довбика в борьбе за звание лучшего игрока недели в Лиге конференций стали Сердар Гюрлер (Истанбул Башахшехир), Банда (Юргорден) и Деян Любичич (Кельн).
Интересно, что только украинец набрал три очка по системе «гол+пас» во втором туре группового раунда турнира. У его конкурентов — по два балла.
Накануне киевское Динамо сенсационно проиграло дома АЕКу из Ларнаки в матче Лиги Европы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.