Первые слова. Довбик отреагировал на фантастический дебют за Жирону

13 августа, 17:51
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Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Украинский нападающий Артем Довбик спас Жирону от поражения в матче с Реал Сосьедадом (1:1) в рамках первого тура чемпионата Испании.

Новичок испанской команды вышел на поле во втором тайме и забил через несколько минут.

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После поединка Довбик опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги встречи.

Видео дня

«Такая хорошая и важная игра для меня. Очень рад быть полезным своей команде. Продолжаем работать», — написал Довбик на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков установили уникальное достижение в чемпионате Испании.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Артем Довбик ФК Жирона

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