Первые слова. Довбик отреагировал на фантастический дебют за Жирону
Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)
Украинский нападающий Артем Довбик спас Жирону от поражения в матче с Реал Сосьедадом (1:1) в рамках первого тура чемпионата Испании.
Новичок испанской команды вышел на поле во втором тайме и забил через несколько минут.
После поединка Довбик опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги встречи.
«Такая хорошая и важная игра для меня. Очень рад быть полезным своей команде. Продолжаем работать», — написал Довбик на своей странице в социальной сети Instagram.
Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков установили уникальное достижение в чемпионате Испании.