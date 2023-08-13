Первые слова. Довбик отреагировал на фантастический дебют за Жирону 13 августа, 17:51 Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Украинский нападающий Артем Довбик спас Жирону от поражения в матче с Реал Сосьедадом (1:1) в рамках первого тура чемпионата Испании.

Новичок испанской команды вышел на поле во втором тайме и забил через несколько минут.

После поединка Довбик опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги встречи.

Видео дня

«Такая хорошая и важная игра для меня. Очень рад быть полезным своей команде. Продолжаем работать», — написал Довбик на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков установили уникальное достижение в чемпионате Испании.