Довбик назвал топ-клуб Европы, в который хотел перейти летом

Украинский форвард итальянской Ромы Артем Довбик рассказал, что летом этого года был очень близок к трансферу в Милан.

По словам футболиста, в итоге он спокойно воспринял то, что переход не состоялся, и настроен помогать Роме в этом сезоне.

«Милан был ближе всех [к трансферу]. Все решилось за несколько часов до закрытия трансферного окна.



Как отношусь к тому, что остался в Роме? Было много разговоров с руководством Ромы, они мне объяснили свою позицию, я ее принял. Мы приняли решение, что двигаемся дальше.

У нас сейчас новый сезон, у команды хорошие результаты, поэтому сфокусированы на этом. О том, что было летом, уже забыли, двигаемся вперед", — сказал Довбик в интервью ВЗБІРНА.

Довбик выступает за Рому с лета 2024 года. В нынешнем сезоне в активе украинца один гол в семи матчах за римскую команду.

