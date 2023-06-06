Неожиданное решение. Довбик определился, в каком клубе продолжит карьеру — журналист 6 июня, 16:32 Артем Довбик близок к продлению контракта с Днепром-1 (Фото:Reuters/Lee Smith)

Форвард сборной Украины и Динпра-1 Артем Довбик, несмотря на интерес со стороны многих европейских клубов, решил остаться в украинской команде, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, форвард близок к продлению контракта с Днепром-1, который завершается в конце этого года.

Детали потенциальной сделки пока что не известны, но журналист отмечает, что новый контракт не должен повлиять на интерес к Довбику со стороны итальянских клубов — в частности, Торино и Салернитаны, которые активно интересуются игроком.

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Следует отметить, что Довбик в этом сезоне украинской Премьер-лиги забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата, а Днепр-1 занял второе место и пробился в квалификацию Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется ряд европейских клубов, среди которых французский Марсель, где выступает Руслан Малиновский.

