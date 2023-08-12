Исторические событие для украинцев. Довбик и Цыганков установили уникальное достижение в чемпионате Испании — видео

12 августа, 22:19
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Дейли Блинд и Артем Довбик (Фото:twitter.com/GironaFC)

Дейли Блинд и Артем Довбик (Фото:twitter.com/GironaFC)

Новичок Жироны Артем Довбик принес своей команде ничью в рамках первого тура чемпионата Испании.

Украинский форвард появился на поле по ходу второго тайма поединка с Реал Сосьедадом и практически сразу забил.

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Голевую передачу Довбику сделал соотечественник Виктор Цыганков.

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Как сообщает OptaJose, Артем стал первым в истории турнира украинцем, отличившимся забитым мячом после результативной передачи другого украинца.

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Ранее сообщалось, что Довбик признался, почему перешел в Жирону.

Напомним, украинский форвард перебрался в Жирону из вице-чемпиона Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Испании Виктор Цыганков Артем Довбик ФК Жирона

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