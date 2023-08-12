Исторические событие для украинцев. Довбик и Цыганков установили уникальное достижение в чемпионате Испании — видео
Дейли Блинд и Артем Довбик (Фото:twitter.com/GironaFC)
Новичок Жироны Артем Довбик принес своей команде ничью в рамках первого тура чемпионата Испании.
Украинский форвард появился на поле по ходу второго тайма поединка с Реал Сосьедадом и практически сразу забил.
Голевую передачу Довбику сделал соотечественник Виктор Цыганков.
Как сообщает OptaJose, Артем стал первым в истории турнира украинцем, отличившимся забитым мячом после результативной передачи другого украинца.
Ранее сообщалось, что Довбик признался, почему перешел в Жирону.
Напомним, украинский форвард перебрался в Жирону из вице-чемпиона Украины.