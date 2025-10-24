Довбик хочет покинуть Рому зимой, клуб уже ищет варианты — La Gazzetta dello Sport

24 октября, 22:02
Поделиться:
Артем Довбик (Фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Артем Довбик (Фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Украинский форвард Ромы Артем Довбик может сменить клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Читайте также:
«Не может показать себя»: тренер Довбика назвал главную проблему украинца после поражения в Лиге Европы

Довбик настроен покинуть Рому после неудачного старта сезона, клуб не возражает против его ухода, пишет авторитетное медиа La Gazzetta dello Sport.

Рома хочет обновить позицию центрального нападающего зимой. В клубе недовольны результативностью Довбика и Эвана Фергюсона, которого арендовали у Брайтона: в активе украинца один гол в этом сезоне, а ирландец вообще еще не забивал.

Реклама

Рома попытается избавиться как минимум от одного из них в зимнее окно. С Брайтоном могут досрочно расторгнуть соглашение об аренде Фергюсона.

Что касается Довбика, то он намерен сменить клуб и уже попросил своего агента подыскать варианты, в частности с арендой. Представитель форварда работает над этим вместе с руководством Ромы.

Читайте также:
«Довбик не умеет реагировать»: в Италии назвали слабую сторону футболиста сборной Украины

28-летний Довбик в этом сезоне провел девять матчей за Рому, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

Римский клуб приобрел украинца летом 2024 года у испанской Жироны за 30,5 млн евро.

Ранее Довбик назвал топ-клуб Европы, в который хотел перейти.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол ФК Рома Артем Довбик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies