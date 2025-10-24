Украинский форвард Ромы Артем Довбик может сменить клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Довбик настроен покинуть Рому после неудачного старта сезона, клуб не возражает против его ухода, пишет авторитетное медиа La Gazzetta dello Sport.

Рома хочет обновить позицию центрального нападающего зимой. В клубе недовольны результативностью Довбика и Эвана Фергюсона, которого арендовали у Брайтона: в активе украинца один гол в этом сезоне, а ирландец вообще еще не забивал.

Реклама

Рома попытается избавиться как минимум от одного из них в зимнее окно. С Брайтоном могут досрочно расторгнуть соглашение об аренде Фергюсона.

Что касается Довбика, то он намерен сменить клуб и уже попросил своего агента подыскать варианты, в частности с арендой. Представитель форварда работает над этим вместе с руководством Ромы.

28-летний Довбик в этом сезоне провел девять матчей за Рому, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

Римский клуб приобрел украинца летом 2024 года у испанской Жироны за 30,5 млн евро.

Ранее Довбик назвал топ-клуб Европы, в который хотел перейти.