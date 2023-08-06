Милое приветствие от Цыганкова. Звезда сборной Украины официально перебрался в Жирону — видео
Артем Довбик (Фото:УАФ)
Нападающий Артем Довбик продолжит свою карьеру в Испании.
Пресс-служба Жироны официально объявила о приобретении украинского футболиста.
Стороны заключили соглашение на пять лет — до лета 2028 года.
Отметим, что украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков оригинально поприветствовал соотечественника.
«Где ты есть? Мы тебя ждем!», — сказал Цыганков.
Ранее была информация, что спортивный клуб Днепр-1 получит за 26-летнего нападающего 7 миллионов евро за 50% прав. Другая половина прав на украинца принадлежит Митьюлланду из Дании.
Напомним, в прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ. Нападающий забил 24 гола за 30 матчей.
Ранее сообщалось, что турецкий гранд сделал предложение по Малиновскому.