Милое приветствие от Цыганкова. Звезда сборной Украины официально перебрался в Жирону — видео

6 августа, 13:46
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Артем Довбик (Фото:УАФ)

Артем Довбик (Фото:УАФ)

Нападающий Артем Довбик продолжит свою карьеру в Испании.

Пресс-служба Жироны официально объявила о приобретении украинского футболиста.

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Стороны заключили соглашение на пять лет — до лета 2028 года.

instagram.com/gironafc/
Фото: instagram.com/gironafc/

Отметим, что украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков оригинально поприветствовал соотечественника.

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«Где ты есть? Мы тебя ждем!», — сказал Цыганков.

Ранее была информация, что спортивный клуб Днепр-1 получит за 26-летнего нападающего 7 миллионов евро за 50% прав. Другая половина прав на украинца принадлежит Митьюлланду из Дании.

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Напомним, в прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ. Нападающий забил 24 гола за 30 матчей.

Ранее сообщалось, что турецкий гранд сделал предложение по Малиновскому.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Виктор Цыганков Артем Довбик ФК Жирона

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