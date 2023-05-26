Хотят заработать больше. Довбик продлит контракт с Днепром-1, но покинет клуб — СМИ
Довбик (Фото:REUTERS/David W Cerny)
Нападающий днепрян Артем Довбик, которым интересуется французский Марсель, продлит свое соглашение с украинским коллективом, чтобы помочь ему получить больше денег за его трансфер.
Представители Днепра-1 и агент футболиста работают над тем, чтобы продать Довбыка уже летом, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, клуб не хочет повторить ошибку киевского Динамо, которое отпустило Виктора Цыганкова в Жирону всего за 5 млн евро.
Довбик сам заинтересован в том, чтобы отблагодарить Днепр-1 и отсеять варианты продолжения карьеры, которые предлагают меньшую сумму, чем та, которую хочет выручить украинская команда.
Отмечается, что днепряне хотят получить за футболиста 15 млн евро.
В этом сезоне в УПЛ Довбык забил 24 гола за 28 матчей. До рекорда результативности чемпионата, который принадлежит Генриху Мхитаряну (25 голов), остался один гол.
Ранее сообщалось, что одноклубник Довбика может перебраться в стан вице-чемпиона Греции.