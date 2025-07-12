В Италии сообщили, что Довбик сменил игровой номер в Роме и завоевал доверие нового тренера

Украинский форвард Ромы Артем Довбик настроен показать свою лучшую игру в следующем сезоне под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Довбик намерен вернуться на уровень, который сделал его лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе Жироны в сезоне 2023/24, сообщает RomaPress со ссылкой на Il Tempo.

Как символ нового старта, Довбик сменил игровой номер: вместо № 11 он выбрал № 9, который остался вакантным после ухода Тэмми Абрахама. Под «девяткой» за Рому выступали такие легенды клуба, как Винченцо Монтелла, Руди Феллер, Карло Анчелотти, Роберто Пруццо.

Отмечается, что еще до начала летних сборов Довбик начал работать индивидуально, чтобы полностью избавиться от проблем с коленом, которые беспокоили его раньше. С новым тренерским штабом игрок включился в интенсивную программу: двойные тренировки, ни одного выходного и персонализированные физические тесты с первых дней.

Гасперини верит в потенциал Довбика и видит в нем ключевого игрока своей атакующей модели. Схема тренера с акцентом на вертикальность и быстрые переходы должна идеально подойти украинцу.

Довбик перебрался в Рому летом 2024 года из испанской Жироны за 30,5 млн евро.

В дебютном сезоне украинец провел 45 матчей за римский клуб, забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи.

