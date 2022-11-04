Первым из соотечественников. Форвард сборной Украины стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги конференций 4 ноября, 09:51 Довбик стал первым украинцем, которому покорилось это достижение (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Форвард Днепра-1 Артем Довбик, отметившись забитым мячом в выездном матче с нидерландским АЗ Алкмаром, стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги конференций.



В шести матчах этой стадии турнира 25-летний нападающий отметился пятью результативными ударами. На счету ближайших преследователей Артема по четыре забитых мяча.

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Также Довбик в играх группового раунда Лиги конференций отметился двумя результативными передачами.

Вместе со шведским форвардом польского Леха Микаэлем Исхаком, который забил четыре гола и сделал три ассиста, нападающий Днепра-1 стал также лучшим игроком данной стадии турнира по системе «гол+пас».

Довбик стал первым украинцем, которому покорилось это достижение в Лиге конференций.

Накануне свой матч в Лиге Европы сыграло также киевское Динамо. «Бело-синие» завершили выступление в еврокубках поражением от турецкого Фенербахче.