«Трансфер на продвинутой стадии». Агент подтвердил возможный переход звезды сборной Украины в итальянский клуб

25 мая, 16:57
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Артем Довбик на данный момент находится в расположении сборной Украины (Фото:УАФ)

Артем Довбик на данный момент находится в расположении сборной Украины (Фото:УАФ)

Алексей Люндовский, агент нападающего Днепра-1 и сборной Украины Артема Довбика, подтвердил интерес итальянского Торино к футболисту.

В комментарии SportArena Люндовский рассказал, что Торино проявляет большой интерес к Довбику, а игрок вместе со своей женой побывал в Турине и ознакомился с инфраструктурой клуба.

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"Этот клуб действительно хочет видеть на острие атак Довбика. Хорватский специалист Иван Юрич, возглавляющий Торино, постоянно на контакте со своим земляком Игорем Йовичевичем, главным тренером Днепра-1", - рассказал Люндовский.

Агент добавил, что контракт еще полностью не согласован и продолжаются переговоры, в которых принимают участие как клубы, так и футболист.

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"Об этом переходе как свершившемся пока рано говорить, однако могу сказать, что трансфер - на продвинутой стадии.

Если все стороны будут удовлетворены, тогда и объявим о трансфере. Могу еще раз подтвердить, что желание Артема Довбика – играть в одном из топ-чемпионатов Европы. Над этим и работает его команда совместно с СК Днепр-1", – добавил Люндовский.

Ранее Алексей Люндовский заявил, что рассматривает с Артемом Довбиком только варианты из топ-5 чемпионатов.

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Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины Торино Днепр-1 Артем Довбик

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