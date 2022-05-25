Довбик договорился о контракте с итальянским клубом — СМИ

25 мая, 14:03
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Артем Довбик может продолжить карьеру в Серии А (Фото:REUTERS/Andy Buchanan)

Артем Довбик может продолжить карьеру в Серии А (Фото:REUTERS/Andy Buchanan)

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в итальянский Торино, сообщает AreaNapoli.it.

По информации СМИ, Довбик недавно побывал в Турине и согласовал условия контракта с итальянским клубом.

Торино сейчас находится в поисках форварда, поскольку нынешний лидер атак туринцев Андера Белотти может покинуть клуб.

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Издание отмечает, что ранее за украинским форвардом следили итальянские команды как Наполи и Фиорентина, а также немецкие Штутгарт и Аугсбург и бельгийский Андерлехт.

По оценкам портала Transfermarkt, стоимость Довбика — 5 млн евро.

Ранее агент Артема Довбика Алексей Люндовский заявил, что рассматривает с форвардом только варианты из топ-5 чемпионатов.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Серия А Чемпионат Италии Артем Довбик

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