Агент нападающего сборной Украины подтвердил переговоры с клубом английской Премьер-лиги

6 июня, 17:09
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Артем Довбик близок к переходу в топ-чемпионат Европы (Фото:Reuters/Lee Smith)

Артем Довбик близок к переходу в топ-чемпионат Европы (Фото:Reuters/Lee Smith)

Нападающий сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбик может продолжить карьеру в Ноттингем Форест, который в этом сезоне вышел в английскую Премьер-лигу.

Информацию об интересе Ноттингем Форест к Довбику подтвердил агент нападающего Алексей Люндовский, сообщает SportArena.

В настоящее время стороны ведут переговоры о возможном трансфере.

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Ранее издание Nottingham Forest News со ссылкой на Daily Star сообщало, что главный тренер команды Стив Купер отправлял скаута на матч Уэльс — Украина (1:0), чтобы следить за игрой Довбика, а клуб готов заплатить за его переход около 12 млн евро.

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Ранее агент Довбика заявил о возможном переходе игрока в итальянский Торино, а футболист вместе со своей женой уже побывал в Турине и ознакомился с инфраструктурой клуба.

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Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины Английская Премьер-лига СК Днепр-1 Артем Довбик

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