Суркис отреагировал на слухи о возможном переходе в Динамо звезды сборной Украины

9 августа, 09:57
Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2024 года (Фото:Reuters/Lee Smith)

Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2024 года (Фото:Reuters/Lee Smith)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Днепра-1 и сборной Украины Артема Довбика.

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Суркис заявил, что информация о возможном трансфере Довбика в Динамо, а также ценник на игрока в 12 млн евро, о чем заявлял журналист и комментатор Виктор Вацко в эфире авторской программы на YouTube, не соответствует действительности, сообщает FanDay.

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«12 миллионов? Мы по поводу Довбика вообще не вступали ни в какие переговоры. Потому я не могу подтверждать никаких сумм, потому что переговоров не было», — сказал Суркис.

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Следует отметить, что Довбик тренировался с Динамо перед матчами сборной Украины в стыках на ЧМ-2022, поскольку Днепр-1 к тому времени еще не начал подготовку.

Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что кроме Динамо интерес к Довбику проявляет турецкий Фенербахче.

Перед этим агент Довбика заявил о возможном переходе игрока в итальянский Торино, а футболист вместе со своей женой побывал в Турине и ознакомился с инфраструктурой клуба.

Также сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Игорь Суркис Трансферы Артем Довбик

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