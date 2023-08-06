«Я очень счастлив быть здесь». Форвард сборной Украины впервые прокомментировал переход в топ-лигу Европы — видео 6 августа, 16:22 Довбик стал одноклубником Цыганкова (Фото:ФК Жирона)

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями от перехода из Динпра-1 в испанскую Жирону.

Пресс-служба Жирона опубликовала в Twitter видео с Довбиком в футболке Жироны, в котором форвард обратился к болельщикам испанского клуба.

«Привет, болельщики Жироны. Меня зовут Артем Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня», — сказал Довбик.

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Ожидается, что Довбик может дебютировать за Жирону уже сегодня, 6 августа, в товарищеском матче против римского Лацио.

Довбик подписал с Жироной контракт на пять лет.

Ранее была информация, что спортивный клуб Днепр-1 получит за 26-летнего нападающего 7 миллионов евро за 50% прав. Другая половина прав на украинца принадлежит Мидтьюлланну из Дании.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник французского Марселя Руслан Малиновский может перебраться в стамбульский Бешикташ.