«Я очень счастлив быть здесь». Форвард сборной Украины впервые прокомментировал переход в топ-лигу Европы — видео

6 августа, 16:22
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Довбик стал одноклубником Цыганкова (Фото:ФК Жирона)

Довбик стал одноклубником Цыганкова (Фото:ФК Жирона)

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями от перехода из Динпра-1 в испанскую Жирону.

Пресс-служба Жирона опубликовала в Twitter видео с Довбиком в футболке Жироны, в котором форвард обратился к болельщикам испанского клуба.

«Привет, болельщики Жироны. Меня зовут Артем Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня», — сказал Довбик.

Видео дня

https://twitter.com/GironaFC/status/1688143322458501120?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1688143322458501120%7Ctwgr%5Ec07f169ec0d57a02d31c45045b7e835034176add%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.24tv.ua%2Fartem-dovbik-zvernuvsya-do-faniv-zhironi-video_n2366962

Ожидается, что Довбик может дебютировать за Жирону уже сегодня, 6 августа, в товарищеском матче против римского Лацио.

Довбик подписал с Жироной контракт на пять лет.

Ранее была информация, что спортивный клуб Днепр-1 получит за 26-летнего нападающего 7 миллионов евро за 50% прав. Другая половина прав на украинца принадлежит Мидтьюлланну из Дании.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник французского Марселя Руслан Малиновский может перебраться в стамбульский Бешикташ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Чемпионат Испании Примера Артем Довбик ФК Жирона

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