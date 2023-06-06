«Это позор!». Легенда украинского футбола раскритиковал вероятный трансфер Довбика в клуб Цыганкова 6 июня, 11:10 Артем Довбик может покинуть Днепр-1 этим летом (Фото:УАФ)

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо прокомментировал возможный трансфер форварда сборной Украины и Днепра-1 Артема Довбика в испанскую Жирону, где выступает экс-футболист Динамо Виктор Цыганков.

По мнению Сабо, Довбик уже перерос уровень Днепра-1 и ему стоит идти в другую команду, однако не в Жирону, сообщает Украинский футбол.

«Без сомнения, Довбик номер один среди нападающих нашего чемпионата. Он стал лучшим бомбардиром, но мне кажется, что он играет не в полную силу.

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Ему уже пора уходить из Днепра-1, иначе он не будет расти. Но Довбиком интересуются такие команды, что я даже названия их не вспомню. Это позор! Тогда уж лучше оставаться. Жирона? Ему нужно идти в более сильную команду", — сказал Сабо.



Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется ряд европейских клубов, среди которых французский Марсель, в котором выступает Руслан Малиновский.

