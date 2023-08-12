Украинская связка. Форвард сборной Украины забил мастерский гол в дебютном матче в Испании — видео

12 августа, 20:43
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Артем Довбик (Фото:twitter.com/GironaFC)

Артем Довбик (Фото:twitter.com/GironaFC)

В рамках первого тура чемпионата Испании Жирона сыграла вничью с Реал Сосьедадом (1:1).

На старте встречи Реал Сосьедад вышел вперед после точного удара Кубо.

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Украинский форвард Артем Довбик, который присоединился к Жироне из Днепра-1, вышел на поле на 64 минуте.

Видео дня

Ему понадобилось несколько минут, чтобы забить. Автором голевой передачи стал соотечественник Виктор Цыганков.

До конца встречи команды создали пару моментов, но реализовать не смогли.

Отметим, что украинский дуэт доиграл до финального свистка.

Реал Сосьедада — Жирона 1:1
Голы: Кубо, 5 — Довбик, 72

Обзор матча Реал Сосьедад — Жирона

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В следующем туре Жирона на своем поле примет Хетафе (20 августа).

Ранее сообщалось, что Цыганков дал несколько советов Довбику для быстрой адаптации в Жироне.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Виктор Цыганков Артем Довбик ФК Жирона

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