Лучший бомбардир УПЛ продлил контракт с Днепром-1

6 июня, 21:44
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Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Нападающий сборной Украины и Днепр-1 Артем Довбик продлил контракт с клубом.

Стороны заключили соглашение до 30 июня 2025 года — прошлый контракт истекал текущим летом.

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В последних двух сезонах 25-летний украинец становился лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги (14 и 24 гола).

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В составе днепровской команды Довбик провел 84 матча, в которых забил 53 гола и выполнил 14 голевых передач.

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Ранее сообщалось, легенда украинского футбола раскритиковал вероятный трансфер Довбика в клуб Цыганкова.

Напомним, что к Артему был интерес с итальянского чемпионата.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Артем Довбик

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