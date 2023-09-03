Довбик стал худшим игроком своей команды в матче чемпионата Испании

3 сентября, 19:55
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Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Украинский форвард Жироны Артем Довбик получил самую низкую оценку среди игроков своей команды от портала Whoscored за матч чемпионата Испании против Лас-Пальмаса.

Довбик появился на поле на 62 при счете 0:0, заменив Стуани.

После выхода Довбика Жирона в конце матча усилиями Порту вырвала минимальную победу, однако украинец запомнился лишь одним ударом, который парировал вратарь, и удостоился самой низкой оценки в составе своей команды — 6,2.

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В то же время другой украинский игрок Жироны Виктор Цыганков вышел в старте и сыграл в матче 75 минут, за что получил оценку 6,7.

Лучшим игроком матча в составе обеих команд стал голкипер Жироны Гассанига — 8,1.

Whoscored
Фото: Whoscored

В начале августа Довбик подписал с Жироной пятилетний контракт, а вечером того же дня он дебютировал за клуб, выйдя на замену на 73-й минуте в товарищеском матче с Лацио.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Артем Довбик ФК Жирона

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