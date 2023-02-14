Стало известно, какие травмы получили футболисты российского клуба в результате драки с игроками Миная

14 февраля, 16:39
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Игрокам Шинника изрядно досталось (Фото:ФК Шинник)

Игрокам Шинника изрядно досталось (Фото:ФК Шинник)

Стали известны подробности драки между футболистами украинского Миная и российского Шинника в турецком отеле.

Об этом сообщает Матч ТВ.

По информации источника, в результате потасовки футболисты российского клуба имеют переломы пальцев кистей, ребер, а у одного из игроков гематома под глазом.

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Отмечается, что повреждения также получили три игрока Миная.

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Со стороны закарпатского клуба активное участие в драке принимали Даниил Колесник, Олег Вишневский и Дмитрий Немчанинов.

Сообщалось, что в Telegram-канале Бомбардир украинского журналиста Романа Бебеха появился ролик, снятый в коридоре гостиницы, где можно увидеть стычки и крики.

Затем Минай опубликовал заявление, в котором опроверг, что игроки закарпатского клуба заставляли петь гимн Украины представителей Шинника и избили футболиста ярославской команды в лифте.

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Утверждается, что причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российского клуба по отношению к работнице гостиницы и провокационные выкрики в сторону игроков Миная.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Драка ФК Минай

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