Лучший бомбардир в истории Наполи объявил о завершении карьеры

23 июня, 10:42
Дрис Мертенс завершил профессиональную карьеру (Фото: instagram.com/driesmertens)

Бывший игрок сборной Бельгии Дрис Мертенс завершил профессиональную карьеру в 38 лет.

Футболист обратился к другой легенде Наполи Мареку Гамшику и заявил, что хочет сыграть проти него в прощальном матче.

«Марек Гамшик, я с нетерпением жду последнего матча с тобой. Я закончил играть, так что надену бутсы в последний раз. Ты всегда останешься моим капитаном и самым сильным игроком, с которым я когда-либо играл. Я с нетерпением жду, чтобы сыграть с тобой».

Свою карьеру Мертенс начинал в Бельгии и имел также опыт игры в Нидерландах. В 2013 году он присоединился к Наполи из ПСВ. За девять лет в команде вингер провел 397 матчей и забил 184 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

Прошедший сезон Мертенс провел за Галатасарай. На его счету 52 матча, шесть голов и сделал 21 голевую передачу.

За сборную Бельгии Дрис провел 109 матчей, забил 21 гол и отдал 33 ассиста.

Ранее сообщалось, что в Манчестер Сити определились с преемником Гвардиолы.

