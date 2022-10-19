Украинская Премьер-лига. Шахтер разгромил Колос и догнал лидера, Минай вошел в топ-10 — видео 19 октября, 19:37 Шахтер догнал Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

Состоялись еще два матча 8-го тура украинской Премьер-лиги.

Донецкий Шахтер разгромил Колос со счетом 3:0 и набрал 19 очков, сравнявшись с Днепр-1, который остался лидером из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов. Дублем в составе "горняков" отличился Мудрик, а еще один гол на свой счет записал Тейлор.

Видео дня

В еще одном матче дня Минай обыграл Металлист 1925 со счетом 1:0 и поднялся на 9-ю строчку.

Результаты матчей:

Шахтер - Колос 3:0

Голы: Мудрик, 8, 56, Тейлор, 47

Металлист 1925 - Минай 0:1

Гол: Твердохлиб, 70

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Днепр-1 впервые потерял очки в УПЛ.