Украинская Премьер-лига. Шахтер разгромил Колос и догнал лидера, Минай вошел в топ-10 — видео
Шахтер догнал Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)
Состоялись еще два матча 8-го тура украинской Премьер-лиги.
Донецкий Шахтер разгромил Колос со счетом 3:0 и набрал 19 очков, сравнявшись с Днепр-1, который остался лидером из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов. Дублем в составе "горняков" отличился Мудрик, а еще один гол на свой счет записал Тейлор.
В еще одном матче дня Минай обыграл Металлист 1925 со счетом 1:0 и поднялся на 9-ю строчку.
Результаты матчей:
Шахтер - Колос 3:0
Голы: Мудрик, 8, 56, Тейлор, 47
Металлист 1925 - Минай 0:1
Гол: Твердохлиб, 70
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Днепр-1 впервые потерял очки в УПЛ.