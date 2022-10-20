Барселона с дублем Левандовского разгромила Вильярреал в чемпионате Испании — видео
Барселона занимает второе место (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Состоялись три матча 10 тура чемпионата Испании по футболу.
Барселона дома уверенно обыграла Вильярреал со счетом 3:0 и набрала 25 очков, отставая на три балла от лидера Реала. Дублем в составе каталонского клуба отличился Левандовский, еще один гол на свой счет записал Фати.
Также победы одержали Альмерия и Осасуна, обыгравшие Жирону и Эспаньол соответственно.
Результаты матчей:
Альмерия — Жирона 3:2
Голы: Баптистан, 13, Туре, 17, Эмбарба, 38 — Рикельме, 47, Стуани, 83 (пен)
Нереализованный пенальти: Стуани, 78
Осасуна — Эспаньол 1:0
Гол: Будимир, 55
Барселона — Вилярреал 3:0
Голы: Левандовский, 31, 35, Фати, 38
Турнирная таблица
Накануне Реал с Луниным в основе победы Эльче ( 3:0) и укрепил лидерство в чемпионате Испании.