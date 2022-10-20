Барселона с дублем Левандовского разгромила Вильярреал в чемпионате Испании — видео 20 октября, 23:55 Барселона занимает второе место (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Состоялись три матча 10 тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона дома уверенно обыграла Вильярреал со счетом 3:0 и набрала 25 очков, отставая на три балла от лидера Реала. Дублем в составе каталонского клуба отличился Левандовский, еще один гол на свой счет записал Фати.

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Также победы одержали Альмерия и Осасуна, обыгравшие Жирону и Эспаньол соответственно.

Результаты матчей:

Альмерия — Жирона 3:2

Голы: Баптистан, 13, Туре, 17, Эмбарба, 38 — Рикельме, 47, Стуани, 83 (пен)

Нереализованный пенальти: Стуани, 78

Осасуна — Эспаньол 1:0

Гол: Будимир, 55

Барселона — Вилярреал 3:0

Голы: Левандовский, 31, 35, Фати, 38

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Реал с Луниным в основе победы Эльче ( 3:0) и укрепил лидерство в чемпионате Испании.