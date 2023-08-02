Легендарный Буффон объявил о завершении карьеры — видео 2 августа, 16:51 Джанлуиджи Буффон (Фото:instagram.com/gianluigibuffon)

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон официально повесил «бутсы на гвоздь».

45-летний футболист опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил о своем решении.

«Это все, друзья. Вы мне дали все. Я вам дал все. Мы сделали это вместе», — написал итальянец.

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В течение карьеры Буффон выступал за Парму, Ювентус и ПСЖ. Последним клубом голкипера была Парма, куда он вернулся спустя 20 лет.

В своей карьере Джанлуиджи становился чемпион мира со сборной Италии, за которую провел 176 матчей. На клубном уровне 10 раз выигрывал Серию А с Ювентусом, завоевал 6 Кубков Италии и 7 Суперкубков.

В составе французского ПСЖ по одному разу выигрывал национальный чемпионат и Суперкубок. С Пармой стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 1998/99.

Ранее сообщалось, что Месси сделал заявление о завершении карьеры в сборной Аргентины.