Связали и избили. Звезда ПСЖ и его девушка стали жертвами жестокого ограбления

21 июля, 13:35
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Доннарумма и его девушка были доставлены в больницу (Фото:Джанлуиджи Доннарумма via Instagram)

Доннарумма и его девушка были доставлены в больницу (Фото:Джанлуиджи Доннарумма via Instagram)

На голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму и его девушку напали грабители в их доме в Париже.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, сообщает Actu17.

Преступники попали в помещение, взломав дверь, после чего Доннарумму и его девушку связали и избили. После этого злоумышленники украли 500 тыс. евро и скрылись.

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Футболисту и его девушке удалось найти приют в отеле неподалеку от их дома около 3:20 ночи, а работники заведения вызвали полицию.

Доннарумму и его партнершу доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция Парижа занялась расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что воры ограбили дом футболиста Ливерпуля Алекса Окслейд-Чемберлена, когда он находился с семьей внутри.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Ограбление Сборная Италии

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