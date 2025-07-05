«Надо покупать Шеву, а не Реброва?»: раскрыты детали, как Милан приобрел Шевченко

Джанлука рассказал, что спортивный директор Арьедо Брайда предсказал успешную карьеру украинца на мировом уровне.

«Понять, станет ли сегодняшний игрок сильным или чрезвычайно сильным через два-три года, — алгоритма на это нет. Должен быть профессионал с такой чувствительностью.

Реклама

Я стоял рядом с Арьедо Брайдой, который для меня, если не лучший спортивный директор в истории футбола, то очень близко к этому. У него была почти артистическая способность понимать это. Он часто говорил, когда игрок ему не нравился: «Не плохой, но не для Милана». Он видел игроков для Милана.

Могу рассказать один случай. Случилось так, что он был влюблен в Шевченко, и на последней встрече для завершения сделки он взял с собой моего отца, чтобы посмотреть матч Динамо. По завершению игры состоялась важная встреча для окончательного подписания Шевченко.

В том матче он играл не очень хорошо, а Ребров провел невероятную игру. Поэтому мой отец сказал: «Арьедо, ты уверен, что надо покупать Шеву, а не Реброва?». И здесь, конечно, Арьедо, который следил за Шевченко месяцами, ответил: «Он станет великим игроком, станет обладателем Золотого мяча», — сказал Галлиани для Sportitalia.

Выступая за Милан, Шевченко стал обладателем Золотого мяча и выиграл с клубом Лигу чемпионов. Украинец играл за Милан в 1999—2006 и 2008−2009 годах.

Ранее сообщалось, что Шевченко посетил матч команды Трубина на клубном ЧМ и встретился с легендами футбола в Майами.