«Надо покупать Шеву, а не Реброва?»: раскрыты детали, как Милан приобрел Шевченко

5 июля, 23:29
Андрей Шевченко выигрывал Золотой мяч, когда играл за Милан (Фото: ФК Милан)

Андрей Шевченко выигрывал Золотой мяч, когда играл за Милан (Фото: ФК Милан)

Сын вице-президента Милана Адриано Галлиани, Джанлука, поделился историей о трансфере легенды украинского футбола Андрея Шевченко в стан итальянского клуба.

Джанлука рассказал, что спортивный директор Арьедо Брайда предсказал успешную карьеру украинца на мировом уровне.

«Понять, станет ли сегодняшний игрок сильным или чрезвычайно сильным через два-три года, — алгоритма на это нет. Должен быть профессионал с такой чувствительностью.

Я стоял рядом с Арьедо Брайдой, который для меня, если не лучший спортивный директор в истории футбола, то очень близко к этому. У него была почти артистическая способность понимать это. Он часто говорил, когда игрок ему не нравился: «Не плохой, но не для Милана». Он видел игроков для Милана.

Могу рассказать один случай. Случилось так, что он был влюблен в Шевченко, и на последней встрече для завершения сделки он взял с собой моего отца, чтобы посмотреть матч Динамо. По завершению игры состоялась важная встреча для окончательного подписания Шевченко.

В том матче он играл не очень хорошо, а Ребров провел невероятную игру. Поэтому мой отец сказал: «Арьедо, ты уверен, что надо покупать Шеву, а не Реброва?». И здесь, конечно, Арьедо, который следил за Шевченко месяцами, ответил: «Он станет великим игроком, станет обладателем Золотого мяча», — сказал Галлиани для Sportitalia.

Выступая за Милан, Шевченко стал обладателем Золотого мяча и выиграл с клубом Лигу чемпионов. Украинец играл за Милан в 1999—2006 и 2008−2009 годах.

Ранее сообщалось, что Шевченко посетил матч команды Трубина на клубном ЧМ и встретился с легендами футбола в Майами.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Шевченко ФК Милан

