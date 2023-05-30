Очередной зашквар: Президент ФИФА поздравил бывшего игрока сборной России с днем рождения — фото

30 мая, 17:39
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Президент ФИФА Джанни Инфантино (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Президент ФИФА Джанни Инфантино (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил с днем рождения бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина.

Российский телеканал МАТЧ ТВ опубликовал письмо, которое было отправлено бывшему футболисту.

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«Дорогой Андрей, сегодня, 29 мая, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем и пусть мы продолжим работать вместе ради будущего замечательной игры, которая объединяет всех нас.

Видео дня

Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимой и с нетерпением жду скорой встречи", — написал Инфантино.

МАТЧ ТВ
Фото: МАТЧ ТВ

Напомним, что вчера Аршавина поздравил лондонский Арсенал, однако через несколько часов сообщение было удалено.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер обвинил ФИФА в попытке убийства клуба.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФИФА

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