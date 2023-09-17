Стал свидетелем камбэка: Дженоа упустила победу над чемпионом Италии после выхода Малиновского — видео

17 сентября, 10:23
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Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

В рамках четвертого тура чемпионата Италии Дженоа сенсационно сыграла вничью с Наполи.

Хозяева поля повели в счете до конца первого тайма после гола Бани. Сразу после перерыва Дженоа удвоила преимущество — Ретеги нанес голевой удар.

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Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский появился на поле на 75 минуте. Уже через минуту действующий чемпион Италии отыграл один мяч — Распадори сократил отставание своей команды.

Видео дня

За несколько минут до окончания основного времени Наполи отыгрался. Полетано точно завершил атаку своей команды и принес ничью.

Дженоа — Наполи — 2:2
Голы: Бани, 40, Ретеги, 56 — Распадори, 76, Полетано, 84

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины победно дебютировал в португальском клубе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Дженоа Руслан Малиновский

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