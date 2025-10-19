Клуб Малиновского в большинстве не сумел выиграть матч чемпионата Италии из-за незабитого пенальти на 96-й минуте — видео

19 октября, 18:51
Малиновский отыграл 81 минуту (Фото: ФК Дженоа)

Малиновский отыграл 81 минуту (Фото: ФК Дженоа)

В матче 7-го тура Серии А Дженоа на своем поле не сумела одолеть Парму, сыграв вничью 0:0.

Дженоа с первых минут завладела инициативой, а в конце первого тайма получила численное преимущество — защитник Пармы Абдулайе Ндиайе за пять минут получил две желтые карточки и был удален.

После перерыва Дженоа полностью контролировала игру, нанесла более 20 ударов, но так и не смогла воплотить преимущество в гол. Самый реальный момент забить генуэзцы имели на 96-й минуте, однако Максвелл Корне не реализовал пенальти.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, провел на поле 81 минуту и получил желтую карточку в первом тайме.

После этой ничьей Дженоа имеет лишь 3 очка и остается на предпоследнем месте в таблице. Парма с шестью очками занимает 15-ю позицию.

В следующем туре Дженоа 26 октября сыграет на выезде против «Торино», тогда как Парма днем ранее будет принимать Комо.

Дженоа — Парма 0:0
Удаление: Ндиайе (Парма), 42
Нереализованный пенальти: Корне (Дженоа), 90+6

Ранее сообщалось, что украинский футболист Иван Желизко забил роскошный гол со штрафного в Польше.

