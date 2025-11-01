Клуб Малиновского уволил легендарного чемпиона мира с должности главного тренера

Виейра больше не будет тренировать Дженоа (Фото: REUTERS/Ciro De Luca)

Исполняющим обязанности наставника назначен Роберто Мургита, сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб хотел бы поблагодарить тренера [Виейра] и его штаб за преданность и профессионализм, которые они проявили на протяжении своей работы, и желает им всего наилучшего в будущей карьере», — говорится в заявлении Дженоа.

Руководство генуэзцев приняло решение уволить Виейра после провального старта сезона 2025/26. «Грифоны» набрали лишь три очка в девяти турах и замыкают турнирную таблицу чемпионата Италии.

Виейра возглавил Дженоа в ноябре 2024 года, когда команда шла на 17-м месте в Серии А. Под руководством француза генуэзцы финишировали на 13-й позиции.

Напомним, Патрик Виейра — в прошлом звездный футболист Арсенала и Ювентуса, чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции.

За Дженоа выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, в активе которого один ассист в девяти поединках этого сезона.

Мы писали, что Виейра расхвалил Малиновского после его триумфа в сборной Украины.