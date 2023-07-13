Бывший игрок Ливерпуля зажег в МЛС, забив шикарный гол — видео

13 июля, 10:57
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Джердан Шакири (Фото:Goal.com)

Джердан Шакири (Фото:Goal.com)

Экс-футболист Ливерпуля и Баварии Джердан Шакири отметился красивым голом за Чикаго Файр в ворота Монреаля.

Швейцарец разыграл штрафной с партнером по команде и из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в ворота, попав прямо в девятку, не оставив шансов голкиперу.

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Отметим, что матч закончился победой Чикаго Файр со счетом — 3:0.

Видео дня

В этом сезоне в МЛС в Шакире три гола и четыре ассиста в 17 матчах. Команда швейцарца занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее украинский футболист Денис Костышин красивым дальним ударом принес ничью американскому клубу.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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