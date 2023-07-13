Бывший игрок Ливерпуля зажег в МЛС, забив шикарный гол — видео
Джердан Шакири (Фото:Goal.com)
Экс-футболист Ливерпуля и Баварии Джердан Шакири отметился красивым голом за Чикаго Файр в ворота Монреаля.
Швейцарец разыграл штрафной с партнером по команде и из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в ворота, попав прямо в девятку, не оставив шансов голкиперу.
Отметим, что матч закончился победой Чикаго Файр со счетом — 3:0.
В этом сезоне в МЛС в Шакире три гола и четыре ассиста в 17 матчах. Команда швейцарца занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее украинский футболист Денис Костышин красивым дальним ударом принес ничью американскому клубу.