Бывший игрок Ливерпуля зажег в МЛС, забив шикарный гол — видео 13 июля, 10:57 Джердан Шакири (Фото:Goal.com)

Экс-футболист Ливерпуля и Баварии Джердан Шакири отметился красивым голом за Чикаго Файр в ворота Монреаля.

Швейцарец разыграл штрафной с партнером по команде и из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в ворота, попав прямо в девятку, не оставив шансов голкиперу.

Shaqiri with the free kick routine straight off the training ground 😱



(via @MLS)pic.twitter.com/sbVh7MvkOk — B/R Football (@brfootball) July 13, 2023

Отметим, что матч закончился победой Чикаго Файр со счетом — 3:0.

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В этом сезоне в МЛС в Шакире три гола и четыре ассиста в 17 матчах. Команда швейцарца занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

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