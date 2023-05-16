«Майдан был одной из причин»: Экс-лидер Динамо объяснил свой уход из клуба 16 мая, 20:51 Джермейн Ленс (Фото:EPA)

Бывший футболист Динамо Джермейн Ленс поделился воспоминаниями о своей карьере в киевском клубе.

Нидерландский вингер признался, что покинул «бело-синих» после Революции Достоинства.

«Для меня это было удивительно. Я спускался со своей квартиры и видел толпы. Не понимал, что это за люди. Они были одеты в черное, с какими-то предметами в руках. Все это было какое-то безумие, но я никогда не чувствовал себя испуганным, хотя я видел вещи не из приятных.

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После тренировок, возвращаясь домой, мне звонили родственники, которые спрашивали, что происходит. Они видели новости по телевидению, но там транслировали только плохую сторону, так что моя семья была очень озабочена. Это, кстати, была одна из причин, почему я решил уйти из Динамо".

Ленс сообщил, что некоторые футболисты Динамо боялись общаться по поводу ситуации в стране, а затем президент клуба Игорь Суркис призвал оставаться дома.

«Я тогда со всеми общался по поводу этой ситуации, некоторые игроки не хотели комментировать события, ведь боялись сказать что-то не так. Но вообще мы просто игроки, которые в большинстве своем были сфокусированы на футболе и мы не очень задумывались над тем, что происходит вокруг, пока мы в безопасности. Президент тогда пришел к нам со словами: „Теперь берегите себя. Не ходите там, где большое скопление людей, оставайтесь дома как можно дольше“. И мы согласились».

Нидерландский футболист рассказал, что бывший форвард клуба Дьемерси Мбокани был напуган.

«Мбокани был испуган и имел на это право. Он приехал в спокойную страну, а потом такое началось», — сказал Ленс в интервью SportArena.

В составе киевской команды нидерландец выступал с 2013 по 2015 год. За это время он провел 78 игр во всех турнирах, в которых забил 16 голов и выполнил 19 голевых передач.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча возмутился, что его нет на праздничном плакате Динамо.