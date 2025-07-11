Непобедимый чемпион мира арестован по обвинению в домашнем насилии

Читайте также: Бывшего баскетболиста Лейкерс признали виновным в изнасиловании

Как сообщает Boxing Scene, 30-летнего боксера обвиняют в домашнем насилии — нанесении побоев.

Сумма залога будет определена позже.

Следующий бой Дэвис должен провести 16 августа, его соперником является Ламонта Роуч.

Напомним, что в декабре 2022 года Джервонта был арестован во Флориде по обвинению в домашнем насилии. Затем его девушка заявила, что он не причинил ей вреда.

В мае 2023 года суд приговорил Дэвиса к трем годам лишения свободы условно, 90 дней домашнего ареста и 200 часов общественных работ за совершение ДТП в ноябре 2020 года. Тогда американец проехал на красный свет светофора, в результате чего произошла авария. Дэвис скрылся с места преступления, а в ДТП пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксер умер через несколько часов после проигранного боя.