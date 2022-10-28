«Он был просто фантастическим». Легенда Ливерпуля сделал комплимент украинской звезде Шахтера за выступления в Лиге чемпионов 28 октября, 12:01 Джейми Каррагер высоко оценил игру Михаила Мудрика (Фото:Джейми Каррагер via Instagram)

Легендарный экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер расхвалил украинского полузащитника донецкого Шахтера Михаила Мудрика за игру в групповом раунде Лиги чемпионов.

По словам Каррагера, многие европейские клубы должны обратить внимание на Мудрика после его игры в Лиге чемпионов, сообщает HITC со ссылкой на CBS Sports.

"Он был одним из лучших в Лиге чемпионов, не правда ли?! Я считаю, что на групповом этапе он был просто фантастическим", - сказал Каррагер.

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В этом сезоне Лиги чемпионов Мудрик заиграл за Шахтер 5 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.



Сообщалось, что Михаил Мудрик отличился красивым голом в матче с Селтиком (1:1), в котором горняки гарантировали себе еврокубковую весну.