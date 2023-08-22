«Это было ужасно». Легендарный футболист раскритиковал дебют партнера Мудрика, который стал самым дорогим трансфером Великобритании

22 августа, 10:12
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Кайседо и Почеттино (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Кайседо и Почеттино (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Экс-защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал игру Мойсеса Кайседо за Челси в провальном матче против Вест Хэма (1:3).

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По словам эксперта, дебют Кайседо был ужасным. Также Каррагер добавил, что футболист очень плохо отбирает мяч у соперников.

«Выход Кайседо — это был какой-то ужас. Плохой, ленивый отбор», — сказал Каррагер Daily Mail.

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Отметим, что Кайседо появился на поле на 61-й минуте матча.

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Напомним, что Челси приобрел Кайседо у Брайтона за 115 млн евро, сделав его самым дорогим трансфером Великобритании.

Ранее сообщалось, что Мудрик тепло отреагировал на трансфер эквадорца в Челси.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси

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