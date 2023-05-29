«Он приехал только за деньгами». Легенда Ливерпуля обвинил Мудрика в любви к купюрам
Английский эксперт раскритиковал Мудрика (Фото:Джейми Каррагер/Instagram)
Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал трансферную политику Челси, в частности трансфер украинского вингера Михаила Мудрика.
Экс-футболист считает, что лондонский клуб потратил много денег на игроков без имен.
«Я знаю, что Челси потратил много денег, но кто эти игроки?
Да, у Энцо Фернандеса хорошие данные. Но позиция вратаря — это проблема.
К тому же у них нет нападающего. Нкунку может прийти и изменить ситуацию.
Михаил Мудрик, очевидно, пришел за большими деньгами. У него есть хорошие качества, но…" - сказал Каррагер в студии Sky Sports, сообщает The Sun.
Напоминаем, что в этом сезоне в АПЛ украинец сыграл 15 матчей и отдал две голевые передачи.
Ранее другой экс-игрок Ливерпуля сказал, что трансфер Мудрика в Челси является большой авантюрой.