«Он приехал только за деньгами». Легенда Ливерпуля обвинил Мудрика в любви к купюрам 29 мая, 21:14 Английский эксперт раскритиковал Мудрика (Фото:Джейми Каррагер/Instagram)

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал трансферную политику Челси, в частности трансфер украинского вингера Михаила Мудрика.

Экс-футболист считает, что лондонский клуб потратил много денег на игроков без имен.

«Я знаю, что Челси потратил много денег, но кто эти игроки?

Да, у Энцо Фернандеса хорошие данные. Но позиция вратаря — это проблема.

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К тому же у них нет нападающего. Нкунку может прийти и изменить ситуацию.

Михаил Мудрик, очевидно, пришел за большими деньгами. У него есть хорошие качества, но…" - сказал Каррагер в студии Sky Sports, сообщает The Sun.

Напоминаем, что в этом сезоне в АПЛ украинец сыграл 15 матчей и отдал две голевые передачи.

Ранее другой экс-игрок Ливерпуля сказал, что трансфер Мудрика в Челси является большой авантюрой.