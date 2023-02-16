«Надо покритиковать». Легенда Челси обвинил Мудрика в пропущенном голе от Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов

16 февраля, 19:18
Поделиться:
Коул считает, что Мудрик не отработал в обороне (Фото:BT Sport)

Коул считает, что Мудрик не отработал в обороне (Фото:BT Sport)

Экс-защитник Челси Джо Коул считает, что часть вины в поражении лондонского клуба от Боруссии Дортмунд ( 0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов лежит на украинском вингере «синих» Михаиле Мудрике.

Коул считает, что именно украинец должен был остановить прорыв нападающего дортмундцев Карима Адееми, который в итоге пробежал большое расстояние, обошел Энцо Фернандеса и вратаря, после чего отправил мяч в пустые ворота, сообщает Metro.

Видео дня

Читайте также:
Переход Мудрика в Челси стал самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги

«Мудрика надо немного покритиковать. Когда ты игрок атаки, то думаешь, что можешь забить, если мяч окажется где-нибудь поблизости. А когда понимаешь, что мяч выбили, то сразу должен переходить к игре в обороне. А Мудрик просто позволил Адееми убежать», – сказал Коул.

Читайте также:

Мудрик сыграл в основе Челси (Фото:Reuters/Andrew Couldridge) Боруссия Дортмунд — Челси. Видео гола и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Ответный матч между Челси и Боруссией Дортмунд состоится 7 марта в Лондоне.

Мудрик дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).

В своем первом матче в основе «синих» против Фулхэма (0:0) украинец был заменен уже после первого тайма и получил самую низкую оценку в команде по версии портала Whoscored.

Позже наставник Челси Грэм Поттер заявил, что Мудрику, как и другим молодым новичкам команды, нужно время на адаптацию.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов Боруссия Дортмунд Михаил Мудрик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X