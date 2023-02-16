«Надо покритиковать». Легенда Челси обвинил Мудрика в пропущенном голе от Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов 16 февраля, 19:18 Коул считает, что Мудрик не отработал в обороне (Фото:BT Sport)

Коул считает, что именно украинец должен был остановить прорыв нападающего дортмундцев Карима Адееми, который в итоге пробежал большое расстояние, обошел Энцо Фернандеса и вратаря, после чего отправил мяч в пустые ворота, сообщает Metro.

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«Мудрика надо немного покритиковать. Когда ты игрок атаки, то думаешь, что можешь забить, если мяч окажется где-нибудь поблизости. А когда понимаешь, что мяч выбили, то сразу должен переходить к игре в обороне. А Мудрик просто позволил Адееми убежать», – сказал Коул.

Ответный матч между Челси и Боруссией Дортмунд состоится 7 марта в Лондоне.

Мудрик дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).

В своем первом матче в основе «синих» против Фулхэма (0:0) украинец был заменен уже после первого тайма и получил самую низкую оценку в команде по версии портала Whoscored.

Позже наставник Челси Грэм Поттер заявил, что Мудрику, как и другим молодым новичкам команды, нужно время на адаптацию.