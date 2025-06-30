«Провел блестящий турнир»: легенда Челси посоветовал клубу купить лидера сборной Украины

30 июня, 09:20
Анатолий Трубин в составе Бенфики завершил участие на клубном ЧМ (Фото: instagram.com/anatoliytrubin81)

Бывший полузащитник Челси Джон Оби Микел похвалил украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина.

По словам известного футболиста, лондонский клуб должен приобрести Трубина.

«Мы говорили о нем перед игрой. Анатолий проводит блестящий турнир. Сегодня был один из тех дней, о которых просто нужно забыть.

Я по-прежнему считаю, что Челси нужно подписать Трубина", — приводит слова Оби Микела Chelsea.news со ссылкой на DAZN.

В текущем сезоне украинский футболист провел за португальский клуб 51 матч во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль.

Напомним, что Бенфика проиграла Челси в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Анатолий Трубин

