«Это скучно»: легендарный Джон Терри объяснил, что не так с современным футболом

Сейчас легенда Челси тренирует команду в медиалиге Baller League. В интервью для talkSPORT Терри объяснил, что не так с современным профессиональным футболом.

«Я больше не наслаждаюсь просмотром футбола.

Ребятам, которые основали Baller League, надоело смотреть тактические игры. Например, когда клубы играют против Ман.Сити, и за мячом находится 11 игроков, это скучно. Сити пытается взломать оборону соперника, это действительно скучно.

Вы не видите много ударов, не увидите, чтобы такие люди, как Эден Азар или Джо Коул, поднимали людей с мест.

В нашей лиге, когда ты пересекаешь середину поля, то должен двигаться вперед, а назад — нет. Поколение детей любит это смотреть. Я думаю, что количество просмотров снова возрастет, но уже наступает момент, когда людям надоедает футбол", — заявил Джон.

Напомним, что за свою карьеру Терри добыл 18 трофеев. Легендарный центральный защитник сборной Англии и Челси также в свое время играл за Астон Виллу и Ноттингем Форест.

