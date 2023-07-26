Легенда Ливерпуля покинул клуб после 12 лет в команде

26 июля, 22:23
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Джордан Хендерсон выступал за Ливерпуль с 2011 года (Фото:Джордан Хендерсон via Instagram)

Джордан Хендерсон выступал за Ливерпуль с 2011 года (Фото:Джордан Хендерсон via Instagram)

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон объявил, что уходит из клуба.


Об этом Хендерсон сообщил в видеообращении, которое опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Футболист заявил, что ему нелегко было принимать это решение и Ливерпуль навсегда останется в его сердце.

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«Трудно описать словами эти последние 12 лет, а еще труднее попрощаться. Я всегда буду красным. До того дня, пока не умру. Спасибо за все. You’ll never walk alone», — написал Хендерсон.

Хендерсон выступал за Ливерпуль с 2011 года, сыграв за клуб 492 матча.

В составе Ливерпуля он выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером Аль-Иттифака из Саудовской Аравии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Английская Премьер-лига

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